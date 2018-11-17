"Космическая держава": NASA запустило "украинскую" ракету

Видео: (youtube.com/VideoFromSpace)

В США запустили ракету-носитель Antares, которая была создана корпорацией Orbital ATK при сотрудничестве с украинскими предприятиями. Ракета была запущена Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с космодрома "Уоллопс Айленд", рассказывает посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

Украинский посол отмечает, что запуск ракеты Antares — успешный пример сотрудничества компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса.

"Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", – написал Чалый.

Он также добавил, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK – партнер Украины по этому проекту – стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США – Northrop Grumman Inc.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Валерій Чалий

Несколько слов о запуске ракеты, созданной при сотрудничестве с украинскими инженерами сказал министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко в своем Facebook.

"Сегодня ракета-носитель Антарес, которая имеет первую украинскую степень успешно вывела на орбиту космический корабль Синус (Лыбидь). Шаг за шагом Украина возвращает свой статус космической державы. Поздравляю Государственное космическое агентство Украины", — написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/OSaienko

Он также прикрепил фото ракеты.

Фото: (facebook.com/OSaienko)

Напомним, что ученые выяснили, почему потолстел диск Млечного Пути

Ранее мы писали, что к Меркурию отправилась исследовательская миссия BepiColombo.

Видео: (video.rbc.ua)