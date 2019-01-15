"Кривавий місяць": що не можна і що потрібно робити в цю ніч

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В цей період може збільшитися кількість побутових конфліктів з неприємними наслідками

В ніч з 20 на 21 січня відбудеться повне місячне затемнення. "Кривавий місяць" буде видно в небі над північною півкулею Землі.

Під час цього унікального явища, супутник нашої планети буде повністю закритий тінню Землі з 00:00 приблизно на годину.

Чому ж місяць отримав таку містичну назву? Все, виявляється, дуже просто. Зазвичай місяць дуже білий і яскравий. Але під час затемнення місяць здається червонуватим. Ось звідси, власне, і назва - "кривавий".

Що не можна робити в цю ніч

Напередодні "кривавого місяця", який деякі містики навіть вважають передвісником апокаліпсису, люди будуть нервовими і агресивними. 20 і 21 січня може збільшитися кількість ДТП, а також побутових конфліктів.

Не рекомендують фахівці в цей період починати нових важливих справ, не підписувати документів, не брати на себе фінансових зобов'язань - позичати гроші іншим і самому брати в борг.

Ще в кінці січня на тлі поганого настрою може спостерігатися зниження працездатності.

Також не можна виходити на вулицю і, тим більше, дивитися на затемнення. Крім того, постарайтеся не вживати їжу за три години до "кривавого місяця".

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Що потрібно робити в цю ніч

Цей період краще всього підходить для завершення старих проектів. В цей час варто пробачити і відпустити старі образи - і, можливо, самому попросити пробачення. 21 січня бажано здійснити обмивання. Процедуру варто повторити і після затемнення (вода змиє всі хвороби і неприємності). Також експерти радять медитувати і молитися.

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