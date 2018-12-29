Как промышленность меняет мир моды и искусства: Интерпайп представил модные свитшоты и арт-календарь

Фото: новые модели свитшотов от Интерпайп

Свитшоты выпустили в марсаловом, черном и синем цветах

Украинская компания Интерпайп, производитель стальных труб и железнодорожных колес, представила две необычных коллаборации в днепровском Музее украинской живописи.

Совместно с брендом Mascot, промышленный гигант выпустил коллекцию модных свитшотов. Для презентации основательница Mascot Марина Старикова подготовила несколько модных образов на все случаи жизни, а модели продемонстрировали, как можно сочетать свитшот с миди-юбками, шерстяными кюлотами, клетчатыми брюками и даже с деловыми костюмами.

Свитшоты выпустили в марсаловом, черном и синем цветах. Модный принт обыгрывает арт-объект "Твой огненный узор", созданный датско-исландским художником и скульптором Олафуром Элиассонном на фасаде сталеплавильного комплекса Интерпайп Сталь. Как говорит сама Марина Старикова, рисунок на свитшоте – больше, чем просто принт. Это метафора превращения простого объекта, невзрачного, как металлолом, сырье, в сложный и супертехнологичный, как современные механизмы.

Фото: новые свитшоты от Интерпайп и Mascot

Локация для показа была выбрана неслучайно. Музей украинской живописи стал партнером другого проекта, в котором промышленность объединилась с искусством. Днепровский художник Игорь Куделин, один из резидентов Музея, создал яркие абстрактные картины для календаря Интерпайп на 2019 год.

"Коллаборация с Интерпайп продолжила и развила мою серию "Искусство точки". Для меня это был интересный эксперимент: я снял отпечатки с трубно-колесной продукции Интерпайп и наложил их на свои полотна. Хотя металл – материал тяжелый, непластичный и очень далекий от живописи, оттиски гармонично вписались в мои картины. Красота окружает нас повсюду, ее можно увидеть даже в продукции тяжелой промышленности", - делится Игорь Куделин.

"Промышленность должна меняться, как визуально, так и в своих публичных проявлениях. Сегодня особо никого не удивишь промышленной романтикой, и это не совсем то, что нужно современной молодежи. Мы хотим сделать промышленность модной! Поэтому мы решили поддержать украинских дизайнеров и художников и доказать, что промышленность – это также творчество. Мы рады представить коллекцию свитшотов с яркими промышленными принтами и календарь, вдохновленный промышленностью и созданный в жанре абстрактной живописи. Мы благодарны партнерам из Будь в UA – маркет украинских дизайнеров, бренду Mascot, Музею украинской живописи и художнику Игорю Куделину за совместную работу над проектами", - рассказал директор по корпоративным отношениям Интерпайп Дмитрий Кисилевский.