Як промисловість змінює світ моди і мистецтва: Інтерпайп презентував модні світшоти та арт-календар

Фото: нові моделі світшотів від Інтерпайп

Світшоти випустили в марсаловому, чорному та синьому кольорах

Українська компанія Інтерпайп, виробник сталевих труб і залізничних коліс, представила дві незвичайних колаборації у дніпровському Музеї українського живопису.

Спільно з брендом Mascot, промисловий гігант випустив колекцію модних світшотів. Для презентації засновниця Mascot Марина Старікова підготувала кілька модних образів на всі випадки життя, а моделі продемонстрували, як можна поєднувати світшот з міді-спідницями, вовняними кюлотами, картатими брюками і навіть з діловими костюмами.

Світшоти випустили в марсаловому, чорному і синьому кольорах. Модний принт обігрує арт-об'єкт "Твій вогненний візерунок", створений датсько-ісландським художником і скульптором Олафуром Еліассонном на фасаді сталеплавильного комплексу Інтерпайп Сталь. Як говорить сама Марина Старікова, малюнок на світшоті – це більше, ніж просто принт. Це метафора перетворення простого об'єкта, непоказного, як металобрухт, сировина, у складний та супертехнологічний, як сучасні механізми.

Фото: нові світшоти від Інтерпайп і Mascot

Локація для показу була обрана невипадково. Музей українського живопису став партнером іншого проекту, в якому промисловість об'єдналася з мистецтвом. Дніпровський художник Ігор Куделін, один з резидентів Музею, створив яскраві абстрактні картини для календаря Інтерпайп на 2019 рік.

"Колаборація з Інтерпайп продовжила і розвинула мою серію "Мистецтво точки". Для мене це був цікавий експеримент: я зняв відбитки з трубно-колісної продукції Інтерпайп і наклав їх на свої полотна. Хоча метал – матеріал важкий, непластичний і дуже далекий від живопису, відбитки гармонійно вписалися в мої картини. Краса оточує нас повсюди, її можна побачити навіть у продукції важкої промисловості", - ділиться Ігор Куделін.

"Промисловість повинна змінюватися, як візуально, так і у своїх публічних проявах. Сьогодні особливо нікого не здивуєш промислової романтикою, і це не зовсім те, що потрібно сучасній молоді. Ми хочемо зробити промисловість модною! Тому ми вирішили підтримати українських дизайнерів і художників і довести, що промисловість – це також творчість. Ми раді представити колекцію світшотів з яскравими промисловими принтами і календар, натхненний промисловістю і створений у жанрі абстрактного живопису. Ми вдячні партнерам з Будь в UA – маркет українських дизайнерів, бренду Mascot, Музею українського живопису та художнику Ігорю Куделіну за спільну роботу над проектами", - розповів директор з корпоративних відносин Інтерпайп Дмитро Кисилевський.