"Кровавая луна": что нельзя и что нужно делать в эту ночь

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В этот период может увеличиться количество бытовых конфликтов с неприятными последствиями

В ночь с 20 на 21 января произойдет полное лунное затмение. "Кровавая луна" будет видна в небе над северным полушарием Земли.

Во время этого уникального явления, спутник нашей планеты будет полностью закрыт тенью Земли c 00:00 примерно на час.

Почему же луна получила такое мистическое название? Все, оказывается, очень просто. Обычно полная луна очень белая и яркая. Но во время затмения она кажется красноватой. Вот отсюда, собственно, и название - "кровавая".

Что нельзя делать в эту ночь

В преддверии "кровавой луны", которую некоторые мистики даже считают предвестником апокалипсиса, люди будут нервными и агрессивными. 20 и 21 января может увеличиться количество ДТП, а также бытовых конфликтов.

Не рекомендуют специалисты в этот период начинать новых важных дел, не подписывать документов, не брать на себя финансовых обязательств - одалживать деньги другим и самому брать в долг.

Еще в конце января на фоне плохого настроения может наблюдаться снижение работоспособности.

Также нельзя выходить на улицу и, тем более, смотреть на затмение. Кроме того, постарайтесь не употреблять пищу за три часа до "кровавой луны".

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Что нужно делать в эту ночь

Этот период лучше всего подходит для завершения старых проектов. В это время стоит простить и отпустить старые обиды - и, возможно, самому попросить прощения. 21 января желательно совершить омовение. Процедуру стоит повторить и после затмения (вода смоет все болезни и неприятности). Также эксперты советуют медитировать и молиться.

Кстати, предлагаем вам изучить любовный гороскоп на 2019 год, и узнать, что ждет представителей разных зодиакальных знаков в личной жизни.

Ранее мы подготовили для вас подробный гороскоп на неделю с 14 по 20 января.