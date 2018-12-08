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Найспекотніший в історії: вчені озвучили страшний прогноз на 2019 рік

STYLERНаука і техніка    08.12.2018 - 20:43
Найспекотніший в історії: вчені озвучили страшний прогноз на 2019 рік
Фото: Спека (РБК-Україна)

Глобальне потепління може призвести до страшних наслідків

Американські вчені з Каліфорнійського університету передрікають 2019 року невблаганну спеку, найсильнішу за всю історію. Так стверджує дослідник Саманта Стівенсон, пише National Geographic. Такий температурний стрибок на Землі відбудеться через різке підвищення температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Його називають феномен Ель-Ніньо.

Останні чотири роки відрізнялися високими температурами, через те, що викиди двоокису вуглецю досягли рекордних позначок. Про це свідчать дані Всесвітньої метеорологічної організації. Також вчені повідомили, що клімат за останні чотири роки став тепліше, ніж останні показники 20 століття.

В який раз вчені попереджають, що глобальне потепління може спровокувати екстремальні погодні умови. До них відносяться: спека, лісові пожежі, повені і сильні шторми. Зазначимо, що тільки у цьому році в Північній півкулі сталося 70 тропічних штормів, в той час як протягом тривалого періоду їх було приблизно 53 в рік.

Як раніше повідомлялося, NASA вперше опублікувало запис вітру на Марсі.

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