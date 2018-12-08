Самый жаркий в истории: ученые озвучили страшный прогноз на 2019 год

Фото: Жара (РБК-Украина)

Глобальное потепление может привести к страшным последствиям

Американские ученые из Калифорнийского университета предрекают 2019 году неумолимую жару, самую сильную за всю историю. Так утверждает исследователь Саманта Стивенсон, пишет National Geographic. Такой температурный скачок на Земле произойдет из-за резкого повышения температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. Его называют феномен Эль-Ниньо.

Последние четыре года отличались высокими температурами, так как выбросы двуокиси углерода достигли рекордных отметок. Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации. Также ученые сообщили, что климат за последние четыре года стал теплее, чем последние показатели 20 века.

В который раз ученые предупреждают, что глобальное потепление может спровоцировать экстремальные погодные условия. К ним относятся: жара, лесные пожары, наводнения и сильные штормы. Отметим, что только в этом году в Северном полушарии произошло 70 тропических штормов, в то время как в течение длительного периода их было приблизительно 53 в год.

Как ранее сообщалось, NASA впервые опубликовало запись ветра на Марсе.

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