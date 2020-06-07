Вчені розповіли, коли і як створять людину-невидимку

Вчені розповіли про створення невидимого людини (фото: pixabay.com)

Досліджувачі здивували незвичайною заявою

Вчені заявили, що незабаром люди-невидимки можуть з'явитися серед нас. Дослідники хочуть "зламати" гени людських клітин, що дозволить людині стати менш помітною.

Структуру ген змінять, зроблять їх такими ж, як у кальмарів, які здатні використовувати особливості свого організму для активного маскування. Про це повідомляє видання Science Alert.

Досягти такої незвичайної здібності вченим вдалося завдяки рефлективним білкам, які були виявлені в клітинах кальмарів. Зазвичай молюски використовують їх для відлякування хижаків.

Щоб із тканинами людини провернути таку ж дію, дослідники вирішили сконструювати клітини нирок людини для отримання рефлексинів. "Ми були шоковані тим, що клітини не тільки виробляли рефлексин, але й упаковували білок у сфероїдальні наноструктури і розміщували його по всій клітці", - поділився біомедичний інженер Алон Городецький.

Вчені вважають, що зроблене ними дослідження дозволить впровадити в подальшому також інші корисні і незвичайні здібності кальмарів в людські клітини. Наприклад, зміна кольору клітин і створення райдужного забарвлення.

Головною метою, на думку вчених, є можливість більш глибоко вивчити людський організм, роблячи невидимими ті чи інші тканини. Є ймовірність, що у майбутньому дане дослідження сприятиме прориву в медицині.

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Автор: Дарья Русина