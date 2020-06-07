Ученые рассказали, когда и как создадут человека-невидимку

Ученые рассказали о создании невидимого человека (фото: pixabay.com)

Исследователи удивили необычным заявлением

Ученые заявили, что в скором времени люди-невидимки могут появиться среди нас. Исследователи хотят "взломать" гены человеческих клеток, что позволит человеку стать менее заметным.

Структуру ген изменят, сделают их такими же, как у кальмаров, которые способны использовать особенности своего организма для активной маскировки. Об этом сообщает издание Science Alert.

Достичь такой необычной способности ученым удалось благодаря рефлективным белкам, которые были обнаружены в клетках кальмаров. Обычно моллюски используют их для отпугивания хищников.

Чтобы с тканями человека провернуть такое же действие, исследователи решили сконструировать клетки почек человека для получения рефлексинов. "Мы были шокированы тем, что клетки не только вырабатывали рефлексин, но и упаковывали белок в сфероидальные наноструктуры и размещали его по всей клетке", - поделился биомедицинский инженер Алон Городецкий.

Ученые считают, что проделанное ими исследование позволит внедрить в дальнейшем также другие полезные и необычные способности кальмаров в человеческие клетки. Например, изменение цвета клеток и создание радужного окраса.

Главной целью, по мнению ученых, является возможность более глубоко изучить человеческий организм, делая невидимыми те или иные ткани. Есть вероятность, что в будущем данное исследование будет способствовать прорыву в медицине.

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Автор: Дарья Русина