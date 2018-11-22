Українець створив бота, який попереджає про погіршення повітря

Фото: колаж РБК-Україна

Індекс якості повітря формується за американським стандартом EPA, який передбачає чотири рівня

Українець Любомир Мілевський розробив спеціальний Telegram-бот, який попереджає про погіршення якості повітря в Києві. Як зізнався автор програми - житель столиці, ідея прийшла йому в голову після чергового смогу над містом, повідомляє "Хмарочос".

Зазначається, що створена у 2015 році Держсанепідемслужбою інтерактивна мапа рівня забруднення повітря уже не підтримується.

"Я і кілька моїх знайомих маємо пристрої "розумний будинок" з необхідними датчиками. Я забираю ці дані з кількох районів Києва, обробляю на сервері та віддаю ботів", - розповів Мілевський.

Програма #aqualitybot показує середнє значення для Києва, і дані автоматично оновлюються щогодини. У разі, коли індекс підніметься вище 101, бот поінформує користувачів про небезпеку.

Індекс якості повітря формується за американським стандартом EPA, який передбачає чотири рівня:

1) 0-50 - все в порядку, можна гуляти на вулиці і займатися спортом;

2) 51-100 - ризик незначний, гуляти можна, але рекомендується провітрювати приміщення;

3) 101-150 - є ризик для здоров'я, без необхідності краще не виходити на прогулянку;

4) більш 151 - виходити на вулицю без захисної маски небезпечно

Скрін: telegram.org/@aqualitybot

Як повідомлялося раніше, нещодавно глобальна база даних Numbeo.com оприлюднила рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, до якого увійшли 273 найбільш забруднених міст світу, серед яких три українських: Київ на 100-му місці з показником 67,55%, Львів на 149-му місці (56,08%) і Харків на 151-му місці (56,05%).

Також ми писали про те, що начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований заявив, що у Києві проводять роботи по визначенню місць найбільшої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Нагадаємо, в Україні створені боти, які будуть відслідковувати активність українців у соцмережах Російської Федерації після їх повного блокування.

до Речі, в кінці жовтня з'явилася інформація про те, що рівень забруднення повітря в Європі все ще перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Відео: РБК-Україна