Украинец создал бота, который предупреждает об ухудшении воздуха

Фото: коллаж РБК-Украина

Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA, который предусматривает четыре уровня

Украинец Любомир Милевский разработал специальный Telegram-бот, который предупреждает об ухудшении качества воздуха в Киеве. Как признался автор программы - житель столицы, идея пришла ему в голову после очередного смога над городом, сообщает "Хмарочос".

Отмечается, что созданная в 2015 году Госсанэпидемслужбой интерактивная карта уровня загрязнения воздуха уже не поддерживается.

"Я и несколько моих знакомых владеют устройствами "умный дом" с необходимыми датчиками. Я забираю эти данные с нескольких районов Киева, обрабатываю на сервере и отдаю ботов", - рассказал Милевский.

Программа #aqualitybot показывает среднее значение для Киева, и данные автоматически обновляются ежечасно. В случае, когда индекс поднимется выше 101, бот проинформирует пользователей об опасности.

Индекс качества воздуха формируется по американскому стандарту EPA, который предусматривает четыре уровня:

1) 0-50 - все в порядке, можно гулять на улице и заниматься спортом;

2) 51-100 - риск незначителен, гулять можно, но рекомендуется проветривать помещение;

3) 101-150 - есть риск для здоровья, без необходимости лучше не выходить на прогулку;

4) более 151 - выходить на улицу без защитной маски опасно.

Скрин: telegram.org/@aqualitybot

Как сообщалось ранее, недавно глобальная база данных Numbeo.com обнародовала рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в который вошли 273 самых загрязненных города мира, среди которых три украинских: Киев на 100-м месте с показателем 67,55%, Львов на 149-м месте (56,08%) и Харьков на 151-м месте (56,05%).

Также мы писали о том, что начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный заявил, что в Киеве проводят работы по определению мест наибольшей концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.

Напомним, в Украине созданы боты, которые будут отслеживать активность украинцев в соцсетях Российской Федерации после их полной блокировки.

Кстати, в конце октября появилась информация о том, что уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения.

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Видео: РБК-Украина