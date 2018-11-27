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Можливе життя: вчені знайшли озоновий шар на Венері

STYLERНаука і техніка    27.11.2018 - 23:45
Можливе життя: вчені знайшли озоновий шар на Венері
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Астрономи виявили ознаки наявності озонового шару над полярними областями Венери

Вчені виявили озонові пласти над полярними регіонами Венери. Міжнародна група астрономів зробила відкриття під час аналізу архівних документів місії "Венера-Експрес". Дослідження підтверджує моделі циркуляції атмосфери планети. Вчені вважають, що дане відкриття внесе корективи в існуючі критерії населеності екзопланет. Про це розповідає Icarus.

Вперше ознаки наявності озонового шару на Венері були помічені в 2011 році, але випадки його реєстрації були нетривалими, а сам шар був дуже тонким і розташовувався на великій висоті. У ході нового дослідження вчені повторно проаналізували дані інструменту SPICAV, що складався з інфрачервоного і ультрафіолетового спектрометрів, встановлених на борту міжпланетної місії "Венера-Експрес", зібрані в період з 2006 по 2014 роки.

Вченим вдалося виявити постійні, досить щільні озонові шари, розташовані над полярними областями Венери вище широт 50°, на висоті близько 70 кілометрів від поверхні планети, у верхньому шарі хмар, де тиск аналогічно озоновим верствам в атмосфері Марса і Землі.

На думку дослідників, об'ємна частка озону на Венері становила 10-20 частинок на мільярд (0,1-0,5 одиниць Добсона). Для порівняння, концентрація озону в атмосфері Землі в тисячу разів більше.

Правда, вчені навіть не сподіваються на те, щоб внести Венеру в список екзопланет. Кажуть, що не тільки сама наявність озонового шару, але і його концентрація впливає на життєздатність планети. У Сонячній системі такому критерію відповідає тільки Земля.

Нагадаємо, що астрологи повідомили про прихід ретроградного Меркурія.

Раніше ми писали, що NASA посадило на Марс зонд InSight.

Відео: (video.rbc.ua)

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