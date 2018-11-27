Возможна жизнь: ученые нашли озоновый слой на Венере

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Астрономы обнаружили признаки наличия озонового слоя над полярными областями Венеры

Ученые обнаружили озоновые слои над полярными регионами Венеры. Международная группа астрономов сделала открытие во время анализа архивных документов миссии "Венера-Экспресс". Исследование подтверждает модели циркуляции атмосферы планеты. Ученые полагают, что данное открытие внесет коррективы в существующие критерии обитаемости экзопланет. Об этом рассказывает Icarus.

Впервые признаки наличия озонового слоя на Венере были замечены в 2011 году, но случаи его регистрации были непродолжительными, а сам слой был очень тонким и располагался на большой высоте. В ходе нового исследования ученые повторно проанализировали данные инструмента SPICAV, состоявшего из инфракрасного и ультрафиолетового спектрометров, установленных на борту межпланетной миссии "Венера-Экспресс", собранные в период с 2006 по 2014 года.

Ученым удалось обнаружить постоянные, достаточно плотные озоновые слои, расположенные над полярными областями Венеры выше широт 50°, на высоте около 70 километров от поверхности планеты, в верхнем слое облаков, где давление аналогично озоновым слоям в атмосферах Марса и Земли.

По мнению исследователей, объемная доля озона на Венере составила 10-20 частиц на миллиард (0,1-0,5 единиц Добсона). Для сравнения, концентрация озона в атмосфере Земли в тысячу раз больше.

Правда, ученые даже не надеются на то, чтобы внести Венеру в список экзопланет. Говорят, что не только само наличие озонового слоя, но и его концентрация влияет на жизнеспособность планеты. В Солнечной системе такому критерию отвечает только Земля.

Напомним, что астрологи сообщили о приходе ретроградного Меркурия.

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Видео: (video.rbc.ua)