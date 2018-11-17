Мощная солнечная буря движется к Земле: как уберечься от последствий метеозависимым людям

Коллаж (РБК-Украина)

В воскресенье, 18 ноября из-за мощной солнечной бури могут возникнуть некоторые проблемы, в том числе и со здоровьем метеочувствительных людей

Эксперты предупреждают, что завтра, 18 ноября Землю настигнет сильная солнечная буря – шторм, состоящий из солнечных частиц. Эта информация доступна на сайте российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Во время космического шторма произойдет следующее: частицы высвободятся из так называемой корональной дыры, которая открылась в солнечной атмосфере. Поток микрочастиц будет настолько мощным, что достигнет поверхности нашей планеты.

В связи с этим на Земле могут произойти серьезные изменения: перебои GPS-навигации, потери сигнала мобильной связи и спутникового телевидения, повышение напряжения в линиях электропередач.

В свою очередь медики утверждают, что в воскресенье метеозависимым людям следует соблюдать предельную осторожность из-за колебания магнитных полей.

Какие меры стоит предпринять:

Во-первых, нужно максимально побывать на свежем воздухе, и почаще проветривать помещение.

Во-вторых, важно создать запас успокоительных средств. Для этой цели подойдет также и чай с мятой или мелиссой.

В-третьих, стоит уделить внимание рациону. Необходимо на это время убрать из меню сладкое, жирное, мясное и, конечно же, алкоголь. А вот фрукты с высоким содержанием калия и магния будут крайне полезны: бананы, яблоки, изюм, курага, а так же чёрная смородина, вишня, черника, клюква, лимоны, абрикосы, персики в свежем или консервированном виде. Они снизят влияние адреналина на нервную систему и помогут сердечно-сосудистой системе справиться с непривычной нагрузкой.

Напомним, известная метафизик и парапсихолог Наталия Милагра озвучила энергетический прогноз на ноябрь и рассказала, почему важно в этом месяце обратить внимание на гармонию и отношения.

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Видео: РБК-Украина