Астрономы обнаружили необычную галактику-призрак

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Необычное явление заметили благодаря телескопу Gaia

Международная группа астрономов обнаружила вблизи галактики Млечный путь другую, которую до сих пор не удавалось обнаружить по причине крайне низкого излучения света. Об этом сообщает arXiv.org.

Галактику-призрак под названием Ant 2 обнаружил телескоп Gaia, изначальной задачей которого был сбор данных о 1,7 млрд космических тел в Млечном пути и его окрестностях.

Объект располагается под галактическим диском. Помимо этого, тусклый свет от него затмевает сам Млечный путь. Ant 2 находится в 130 тыс световых лет от своего большого собрата, а звезды в ней движутся плотной группой.

Сколько именно космических тел входят в галактику-призрак, ученым выяснить еще не удалось, однако астрофизики уже получили спектр 100 красных гигантов с Ant 2.

Сейчас ученые пытаются определить причину крайне высокой разреженности галактики - есть вероятность, что поводом для этого стало высокое давление излучения или влияние темной материи.

Напомним, что ученые обнаружили планеты-"изгои", которые не вращаются вокруг звезд. Найденные планеты получили названия OGLE-2017-BLG-0560 и OGLE-2012-BLG-1323. Первая - размером с Юпитер, а вторая - что-то среднее между Нептуном и Землей.

Мы писали, что ученые из Гарвардского университета в США опубликовали результаты одних из исследований и сделали шокирующее заявление. По их словам первый замеченный в Солнечной системе межзвездный объект под рабочим именем "Оумуамуа" может быть вполне реальным обломком космического летательного аппарата какой-то разумной инопланетной цивилизации.

Также мы писали о том, что исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра выяснили, что живые организмы способны расселиться по всему Млечному Пути с помощью различных космических объектов, например, метеоритов, астероидов и комет.

Видео: РБК-Украина