Астрономы обнаружили фрагмент инопланетного корабля (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Это первый подобный объект замеченный в Солнечной системе

Ученые Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый из Гарвардского университета в США, опубликовали результаты одних из исследований и сделали шокирующее заявление. По их словам первый замеченный в Солнечной системе межзвездный объект под рабочим именем "Оумуамуа" может быть вполне реальным обломком космического летательного аппарата какой-то разумной инопланетной цивилизации. Об этом пишет The Boston Globe.

В источнике отмечается, что этот объект был впервые замечен телескопами в октябре 2017 года, установленными на территории обсерватории Гавайского университета. Обломок проделывал свой путь из Солнечной системы и, предположительно, в нашу планетную систему больше никогда не вернется. "Оумуамуа" прилетел со стороны орбиты Юпитера в начале мая 2018 года и достигнет орбиты Сатурна в январе 2019 года.

Фото: bostonglobe.com

Изначально астрономы предположили, что это всего лишь обычный ледяной объект, покрытый сухой коркой. Однако Абрахам Лоеб и Шмуль Бялый утверждают, что "находка" отклонилась от орбиты, которая является стандартной для гравитации Солнца. Позже эксперты выяснили, что у объекта было "избыточное ускорение". У комет бывает такое ускорение из-за испарения льда по мере движения. Однако "Оумуамуа" был без хвоста, который обычно есть у всех комет.

По мнению ученых, обнаруженный космический предмет - это "солнечный парус", использующий давление света, для того, чтобы двигать корабль – по принципу паруса в обычной лодке. Есть мнение, что это световой хвост, плавающий в межзвездном пространстве в качестве мусора от передового технологического оборудования.

Также имеют место быть и более экзотические виды сценария. Согласно одному из вариантов, объект является зондом, который целенаправленно отправили на Землю представители с других планет. Интересно, что "астероид" имеет идеальные пропорции, которые одновременно помогают избежать столкновения с космической пылью и в то же время не утяжелять массу аппарата при межгалактических полетах.

Конструкция такого типа очень похожа на проекты космических кораблей с использованием светового паруса, разработанным по программам Starshot и IKAROS, заключили астрофизики.

На данный момент "Оумуамуа" - первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему.

Ввиду неоднозначности классификации и крайней необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта Стивен Хокинг, а также некоторые другие эксперты и ученые в свое время не исключали инопланетного происхождения объекта.

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Видео: РБК-Украина