Астрономи виявили фрагмент інопланетного корабля (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Це перший подібний об'єкт, помічений в Сонячній системі

Вчені Абрахам Лоеб Шмулем Бялий з Гарвардського університету в США, опублікували результати одних досліджень і зробили приголомшливу заяву. За їх словами перший помічений в Сонячній системі міжзоряний об'єкт під робочою назвою "Оумуамуа" може бути цілком реальним уламком космічного літального апарату якоїсь розумної інопланетної цивілізації. Про це пише The Boston Globe.

У джерелі відзначається, що цей об'єкт був вперше помічений телескопами в жовтні 2017 року, встановленими на території обсерваторії Гавайського університету. Уламок робив свій шлях з Сонячної системи і, імовірно, в нашу планетну систему більше ніколи не повернеться. "Оумуамуа" прилетів з боку орбіти Юпітера на початку травня 2018 року і досягне орбіти Сатурна в січні 2019 року.

Фото: bostonglobe.com

Спочатку астрономи припустили, що це всього лише звичайний крижаний об'єкт, покритий сухою кіркою. Однак Абрахам Лоеб Шмулем Бялий стверджують, що "знахідка" відхилилася від орбіти, яка є стандартною для гравітації Сонця. Пізніше експерти з'ясували, що у об'єкта було "надмірне прискорення". У комет буває таке прискорення випаровування льоду по мірі руху. Однак "Оумуамуа" був без хвоста, який зазвичай є у всіх комет.

На думку вчених, виявлений космічний предмет - це "сонячне вітрило", що використовує тиск світла, для того, щоб рухати корабель – за принципом вітрила в звичайному човні. Є думка, що це світловий хвіст, плаваючий в міжзоряному просторі як сміття від передового технологічного обладнання.

Також мають місце бути і більш екзотичні види сценарію. Відповідно до одного з варіантів, об'єкт є зондом, який цілеспрямовано відправили на Землю представники з інших планет. Цікаво, що "астероїд" має ідеальні пропорції, які одночасно допомагають уникнути зіткнення з космічним пилом і в той же час не обтяжувати масу апарату при польотах міжгалактичних.

Конструкція такого типу дуже схожа на проекти космічних кораблів з використанням світлового вітрила, розроблених за програмами Starshot і IKAROS, уклали астрофізики.

На даний момент "Оумуамуа" - перший виявлений міжзоряний об'єкт, що пролітає через Сонячну систему.

Через неоднозначнiсть класифікації і крайньої незвичайності орбіти, витягнутості і прискорення об'єкта Стівен Хокінг, а також деякі інші експерти і вчені свого часу не виключали інопланетного походження об'єкта.

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Відео: РБК-Україна