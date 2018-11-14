Астрономи виявили незвичайну галактику-привид

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Незвичайне явище помітили завдяки телескопу Gaia

Міжнародна група астрономів виявила поблизу галактики Чумацький шлях іншу, яку досі не вдавалося виявити з причини вкрай низького випромінювання світла. Про це повідомляє arXiv.org.

Галактику-привид під назвою Ant 2 виявив телескоп Gaia, головною метою якого був збір даних про 1,7 млрд космічних тіл в Чумацькому шляху і його околицях.

Об'єкт розташовується під галактичним диском. Крім цього, тьмяне світло від нього затьмарює сам Чумацький шлях. Ant 2 знаходиться в 130 тис світлових років від свого великого побратима, а зірки в ній рухаються щільною групою.

Скільки саме космічних тіл входять в галактику-привид, вченим з'ясувати не вдалося, проте астрофізики вже отримали спектр 100 червоних гігантів з Ant 2.

Зараз вчені намагаються визначити причину вкрай високої розрідженості галактики - є ймовірність, що приводом для цього став високий тиск випромінювання або вплив темної матерії.

Нагадаємо, що вчені виявили планети-"ізгої", які не обертаються навколо зірок. Знайдені планети отримали назви OGLE-2017-BLG-0560 і OGLE-2012-BLG-1323. Перша - розміром з Юпітер, а друга - щось середнє між Нептуном і Землею.

Ми писали, що вчені з Гарвардського університету в США опублікували результати одних досліджень і зробили шокуючу заяву. За їх словами перший помічений в Сонячній системі міжзоряний об'єкт під робочою назвою "Оумуамуа" може бути цілком реальним уламком космічного літального апарату якоїсь розумної інопланетної цивілізації.

Також ми писали про те, що дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру з'ясували, що живі організми здатні розселитися по всьому Чумацькому Шляху за допомогою різних космічних об'єктів, наприклад, метеоритів, астероїдів і комет.

Відео: РБК-Україна