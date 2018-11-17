Потужна сонячна буря рухається до Землі: як вберегтися від наслідків метеозалежним людям

Колаж (РБК-Україна)

У неділю, 18 листопада через потужну сонячну бурю можуть виникнути деякі проблеми, в тому числі і зі здоров'ям метеочутливих людей

Експерти попереджають, що завтра, 18 листопада Землю наздожене потужна сонячна буря – шторм, що складається з сонячних частинок. Ця інформація доступна на сайті російської Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Під час космічного шторму відбудеться наступне: частки вивільняться з так званої корональної діри, яка відкрилася в сонячній атмосфері. Потік мікрочастинок буде настільки потужним, що досягає поверхні нашої планети.

У зв'язку з цим на Землі можуть відбутися серйозні зміни: перебої GPS-навігації, втрати сигналу мобільного зв'язку і супутникового телебачення, підвищення напруги в лініях електропередач.

У свою чергу медики стверджують, що в неділю метеозалежним людям слід дотримуватися граничну обережність через коливання магнітних полів.

Які заходи варто зробити:

По-перше, потрібно максимально побувати на свіжому повітрі, і частіше провітрювати приміщення.

По-друге, важливо створити запас заспокійливих засобів. Для цієї мети підійде також і чай з м'ятою або мелісою.

По-третє, варто приділити увагу раціону. Необхідно на цей час прибрати з меню солодке, жирне, м'ясне і, звичайно ж, алкоголь. А от фрукти із високим вмістом калію та магнію будуть вкрай корыснi: банани, яблука, родзинки, курага, а так само чорна смородина, вишня, чорниця, журавлина, лимони, абрикоси, персики у свіжому або консервованому вигляді. Вони знизять вплив адреналіну на нервову систему і допоможуть серцево-судинної системи впоратися з незвичним навантаженням.

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Відео: РБК-Україна