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Во Львове водитель сбил журналистку на "зебре". Она нуждается в помощи

Во Львове авто сбило журналистку-переселенку (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Во Львове водитель сбил на "зебре" украинскую журналистку, которая переехала в Місто Лева в первые дни великой войны. Женщина получила многочисленные травмы и нуждается в финансовой помощи, ведь из-за агрессии РФ потеряла основную работу...

ДТП, в результате которого пострадала Ольвия Агаркова, произошло еще 18 января около 20:00. По свидетельствам очевидцев, "удар был такой силы, что у автомобиля разбилось лобовое стекло".

Водитель отвез ее в больницу скорой, где оставил в приемном отделении и больше не интересовался судьбой пострадавшей. Врачи диагностировали у женщины перелом поясничного позвонка на уровне L1.

Она оказалась прикована к кровати на три месяца - они решающие, ведь покажут, как быстро женщина сможет встать на ноги (и сможет ли вообще)...

Ситуацию усложняет и то, что женщина - полиаллергик. С приходом весны у нее начались судороги и сильная аллергия.

Впереди Ольвию ждет длительный и дорогостоящий курс реабилитации, а единственный человек, который ей помогает - мама-пенсионерка.

Просим неравнодушных людей помочь ей.

Карта ПриватБанка: 5168 7451 2058 8063 (Нижник Галина, мама Ольвии).

Добавим, что Ольвия работала корреспондентом в газете "Сегодня", автором текстов в РБК-Украина, а также сотрудничала с рядом лайфстайл-изданий. В журналистике она больше 10 лет.

Ранее волонтер объявила срочный сбор средств на Бахмут, где продолжаются самые тяжелые бои.

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