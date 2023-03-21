Во Львове водитель сбил журналистку на "зебре". Она нуждается в помощи

Водитель отвез ее в больницу скорой, где оставил в приемном отделении и больше не интересовался судьбой пострадавшей. Врачи диагностировали у женщины перелом поясничного позвонка на уровне L1.

Она оказалась прикована к кровати на три месяца - они решающие, ведь покажут, как быстро женщина сможет встать на ноги (и сможет ли вообще)...

Ситуацию усложняет и то, что женщина - полиаллергик. С приходом весны у нее начались судороги и сильная аллергия.

Впереди Ольвию ждет длительный и дорогостоящий курс реабилитации, а единственный человек, который ей помогает - мама-пенсионерка.

Просим неравнодушных людей помочь ей.

Карта ПриватБанка: 5168 7451 2058 8063 (Нижник Галина, мама Ольвии).

Добавим, что Ольвия работала корреспондентом в газете "Сегодня", автором текстов в РБК-Украина, а также сотрудничала с рядом лайфстайл-изданий. В журналистике она больше 10 лет.