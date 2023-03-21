У Львові водій збив журналістку на "зебрі". Вона потребує допомоги

Водій відвіз потерпілу в лікарню швидкої, де залишив в прийомному відділенні і більше не цікавився долею постраждалої. Лікарі діагностували у жінки перелом поперекового хребця на рівні L1.

Вона виявилася прикутою до ліжка на три місяці - вони вирішальні, адже покажуть, як швидко жінка зможе встати на ноги (і чи зможе взагалі)...

Ситуацію ускладнює й те, що жінка - поліалергік. З приходом весни у неї почалися судоми і сильна алергія.

Попереду Ольвію чекає тривалий і дороговартісний курс реабілітації, а єдина людина, яка їй допомагає - мама-пенсіонерка.

Просимо небайдужих людей допомогти їй.

Картка ПриватБанку: 5168 7451 2058 8063 (Нижник Галина, мама Ольвії).

Додамо, що Ольвія працювала кореспондентом в газеті "Сегодня", автором текстів в РБК-Україна, а також співпрацювала з низкою лайфстайл-видань. В журналістиці вона більше 10 років.