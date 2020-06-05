Молодій українській художниці з онкологією потрібна допомога: добро завжди повертається

Потрібна допомога (колаж РБК-Україна)

Дівчині поставили страшний діагноз 7 років тому

Українців просять допомогти дівчині здолати важке онкологічне захворювання - пухлину в області черепа - і відновитися. Зараз у Валерії цілковита відмова від зовнішнього прийому їжі та рідини.

23-річна художниця повернулася до зондового харчування, їй встановили гастростому - трубочку, яка йде прямо в шлунок.

Про це дівчина розповіла своєму повідомленні в Instagram.

Про страшний діагноз Валерія дізналася, коли їй було 16 років. З тих пір вона пройшла 15 операцій і протонотерапію.

"Подібне вже проходила. Чотири роки тому, в Німеччині. Тоді зовсім не могла ковтати. Історія повторилася. На даний момент, у мене цілковита відмову від зовнішнього прийому їжі і рідини. Слину так само необхідно спльовувати, щоб вона не вступала в легені", - написала вона.

Також дівчина розповіла, що чотири роки через недуг їй було дуже складно.

"Їжа снилася в страшних снах. Я скачувала на телефон картинки і тихенько плакала. Проклинала все і вся, адже мені так не пощастило... Чотири місяці я давилася всім, навіть слиною. Будь-який прийом їжі супроводжувався стресом. До того ж, він тривав близько 2 годин. Сил не залишалося зовсім. Тепер інакше. Організму набагато легше. Я спокійно дивлюся на їжу, більше того, насолоджуюся тим, як інші публікують страви або процес готування", - йдеться у публікації.

Валерія звернулася до небайдужих і просить про допомогу.

"Мої дорогі промінчики, без вашої допомоги не обійтись. Станьте моїм супергероєм. Добро завжди повертається тим же", - писала художниця.

Також опубліковані реквізити для фінансової підтримки:

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Відео: Дівчині потрібна допомога

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Автор: Володимир Костирін