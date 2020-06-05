Молодой украинской художнице с онкологией нужна помощь: добро всегда возвращается

Нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Девушке поставили страшный диагноз 7 лет назад

Украинцев просят помочь девушке справиться с тяжелым онкологическим заболеванием - опухолью в области черепа - и восстановиться. Сейчас у Валерии полнейший отказ от внешнего приема пищи и жидкости.

23-летняя художница вернулась к зондовому питанию, ей установили гастростому - трубочку, которая идет прямиком в желудок.

Об этом девушка рассказала в своем сообщении в Instagram.

О страшном диагнозе Валерия узнала, когда ей было 16 лет. С тех пор она прошла 15 операций и протонотерапию.

"Подобное уже проходила. Четыре года назад, в Германии. Тогда совершенно не могла глотать. История повторилась. На данный момент, у меня полнейший отказ от внешнего приема пищи и жидкости. Слюну так же необходимо сплевывать, дабы она не поступала в легкие", - написала она.

Также девушка рассказала, что четыре года из-за недуга ей было очень сложно.

"Еда снилась в страшных снах. Я скачивала на телефон картинки и тихонько плакала. Проклинала все и вся, ведь мне так не повезло... Четыре месяца я давилась всем, даже слюной. Любой прием пищи сопровождался стрессом. К тому же, он длился около 2 часов. Сил не оставалось совсем. Теперь иначе. Организму намного легче. Я спокойно смотрю на еду, более того, наслаждаюсь тем, как другие публикуют блюда или процесс готовки", - говорится в публикации.

Валерия обратилась к неравнодушным и просит о помощи.

"Мои дорогие лучики, без вашей помощи не обойтись. Станьте моим супергероем. Добро всегда возвращается тем же", - написала художница.

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Видео: Девушке нужна помощь

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Автор: Владимир Костырин