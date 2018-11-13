Потрібна допомога: у матері 6-річної дитини виявили рак мозку

Фото: Колаж РБК-Україна

Юлії Довганюк поставили діагноз - анапластична олігоастроцітома

Українців просять допомогти матері 6-річної дитини, Юлії Довганюк, якій лікарі поставили невтішний діагноз - анапластична олігоастроцітома. Близькі самі не витягнуть це лікування, тому дівчина просить допомоги у всіх небайдужих на своїй сторінці в Facebook.

"Мене звуть Юля, мені 31 рік, виховую доньку 6 років. У мене трапилася біда, на початку жовтня цього року у мене виявили пухлину мозку в лівій скроневій частині, лікарі сказали що треба її видалити. За допомогою своїх близьких людей, родичів зібрали гроші на проведення операції. Але все виявилося не так просто - після того як прийшли аналізи гістології, лікарі поставили діагноз - анапластична олігоастроцітома", - сказано в пості.

Фото: (facebook.com/Юлія Довганюк)

Дівчина пише, що зараз їй необхідно пройти 30 курсів променевої терапії, разом з хіміотерапією (42 курси), потім ще 6 повних курсів хімії протягом 6-ти місяців. Також потрібен хіміопрепарат "Темодал", який дуже дорого коштує. Ціна всього лікування може обійтися у 30000 $.

Картка для збору коштів, номер 5168 7573 7589 0524, Довганюк Юлія Павлівна. Номер телефону: 0976686227.

Скріншот поста: (facebook.com/Юлия Довганюк)

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