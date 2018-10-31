Нужна помощь: у талантливого ребенка обнаружили рак крови

Фото: коллаж РБК-Украина

Врачи поставили ребенку неутешительный диагноз - лимфобластный лейкоз

Георгий Сынжеряк выступает в финале Черноморских игр 2017 (Видео: YouTube / Александр Сынжеряк)

Украинцев просят помочь талантливому мальчику Георгию Сынжеряку, которому врачи поставили неутешительный диагноз - лимфобластный лейкоз. Родители сами не вытянут это лечение, сообщила президент Благотворительного фонда "Феникс" Ирина Евтушенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто слышал, как поет Гоша, меня поймет, это "Соловейчик Украины". Давайте поможем, кто чем сможет, побороть болезнь", - говорится в публикации.

Георгий Сынжеряк (Скрин: facebook.com/phenixirina)

Карточка для сбора средств - Приватбанк, номер 5168 7422 0082 1753, Сынжеряк Александр.

Скрин: facebook.com/phenixirina

В комментариях к сообщению подписчики Евтушенко и просто неравнодушные призывают не отчаиваться и высказывают уверенность, что общими усилиями удастся собрать необходимую сумму на лечения Георгия:

"Я в шоке!";

"Какой ужас";

"+ на карту! Давайте поможем! Хорошие родители, замечательный мальчик! Вместе справимся!";

"Обязательно нужно помочь! Солнечный мальчик";

"Боже, какой ужас! Главное не отчаиваться! Надежда всегда есть! Нас много, пожалуйста, помогайте. Кто чем может! Даже небольшой суммой.10, 20, 50 гривен для нас мало, а для Гоши много! Думаю, все будет хорошо!"...

Скрин: facebook.com/phenixirina

Напомним, Людмиле Шляхтюк 1987 года рождения из села Куражин Тернопольской области, которая сама воспитывает полуторагодовалого сына, нужна помощь. У нее диагностировали тяжелую болезнь - лимфому Ходжкина (рак крови).

Как мы писали ранее, в Киеве пропала 14-летняя девочка Виктория Штапир.

Ранее сообщалось, что украинцев просят помочь ветерану российско-украинской войны Сергею Михальчуку собрать средства для проведения финальной операции, на которую необходимо 107 217 гривен.

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Видео: РБК-Украина