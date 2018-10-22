ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Воспитывает полуторагодовалого сына: молодая украинка нуждается в срочной помощи

STYLERНужна помощь    22.10.2018 - 22:19
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Украинцев просят помочь молодой маме, которая изо всех сил борется с болезнью

Людмиле Шляхтюк 1987 года рождения из села Куражин Тернопольской области, которая сама воспитывает полуторагодовалого сына, нужна помощь. У нее диагностировали тяжелую болезнь - лимфому Ходжкина (рак крови).

"Еще когда Люда училась в институте, врачи сообщили, что детей у нее не будет. Со временем она смирилась и не начинала серьезных отношений, чтобы никому бездетностью не портить жизнь. И ни для кого не быть в тягость. Однако произошло чудо - она забеременела. На свет появилось ее самое большое счастье - Кирилл", - рассказала сестра Шляхтюк.

Воспитывает полуторагодовалого сына: молодая украинка нуждается в срочной помощи

Людмила Шляхтюк с сыном (фото: Facebook/Ірина Рилькова-Шершун)

Сейчас Людмила на лечении в столичном Институте рака. Впереди еще немало процедур, обследований и курсов химиотерапии. Денег на это все у семьи нет. 

"Я не знаю, какие слова подобрать... Я просто умоляю вас: помогите! Помогите жить моей сестре. Подарите ей шанс выздороветь, жить и видеть, как растет ее сынишка", - обратилась к украинцам родственница Людмилы.

Как сообщает сайт "20 хвилин", семья женщины уже потратила все, что могла собрать. Родственники не опускают руки и надеются на помощь неравнодушных.

Воспитывает полуторагодовалого сына: молодая украинка нуждается в срочной помощи

Людмила Шляхтюк с сыном (фото: te.20minut.ua)

Помочь Людмиле Шляхтюк можно, перечислив средства на карту ПриватБанка: 4149 4991 1136 9136. Телефон сестры Людмилы: 068 13 00 350 (Татьяна Сулима).

Напомним, что известный украинский музыкант просит помощи у украинцев, чтобы собрать необходимую сумму для лечения своей дочери.

Ранее мы писали о том, что MONATIK призвал помочь маленькому мальчику.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины помощьблаготворительность Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь