Воспитывает полуторагодовалого сына: молодая украинка нуждается в срочной помощи

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Украинцев просят помочь молодой маме, которая изо всех сил борется с болезнью

Людмиле Шляхтюк 1987 года рождения из села Куражин Тернопольской области, которая сама воспитывает полуторагодовалого сына, нужна помощь. У нее диагностировали тяжелую болезнь - лимфому Ходжкина (рак крови).

"Еще когда Люда училась в институте, врачи сообщили, что детей у нее не будет. Со временем она смирилась и не начинала серьезных отношений, чтобы никому бездетностью не портить жизнь. И ни для кого не быть в тягость. Однако произошло чудо - она забеременела. На свет появилось ее самое большое счастье - Кирилл", - рассказала сестра Шляхтюк.

Людмила Шляхтюк с сыном (фото: Facebook/Ірина Рилькова-Шершун)

Сейчас Людмила на лечении в столичном Институте рака. Впереди еще немало процедур, обследований и курсов химиотерапии. Денег на это все у семьи нет.

"Я не знаю, какие слова подобрать... Я просто умоляю вас: помогите! Помогите жить моей сестре. Подарите ей шанс выздороветь, жить и видеть, как растет ее сынишка", - обратилась к украинцам родственница Людмилы.

Как сообщает сайт "20 хвилин", семья женщины уже потратила все, что могла собрать. Родственники не опускают руки и надеются на помощь неравнодушных.

Людмила Шляхтюк с сыном (фото: te.20minut.ua)

Помочь Людмиле Шляхтюк можно, перечислив средства на карту ПриватБанка: 4149 4991 1136 9136. Телефон сестры Людмилы: 068 13 00 350 (Татьяна Сулима).

Напомним, что известный украинский музыкант просит помощи у украинцев, чтобы собрать необходимую сумму для лечения своей дочери.

Ранее мы писали о том, что MONATIK призвал помочь маленькому мальчику.

Видео: РБК-Украина