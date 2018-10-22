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Виховує півторарічного сина: молода українка потребує термінової допомоги

STYLERПотрібна допомога    22.10.2018 - 22:19
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Українців просять допомогти молодій мамі, яка з усіх сил бореться з хворобою

Людмилі Шляхтюк 1987 року народження із села Куражин Тернопільської області, яка сама виховує півторарічного сина, потрібна допомога. У неї діагностували важку хворобу - лімфому Ходжкіна (рак крові).

"Ще коли Люда вчилася в інституті, лікарі повідомили, що дітей у неї не буде. З часом вона змирилася і не починала серйозних стосунків, щоб нікому бездітністю не псувати життя. І ні для кого не бути тягарем. Однак сталося диво - вона завагітніла. На світ з'явилося її найбільше щастя - Кирило", - розповіла сестра Шляхтюк.

Виховує півторарічного сина: молода українка потребує термінової допомоги

Людмила Шляхтюк з сином (фото: Facebook/Ірина Рилькова-Шершун)

Зараз Людмила на лікуванні в київському Інституті раку. Попереду ще чимало процедур, обстежень і курсів хіміотерапії. Грошей на це все у сім'ї немає.

"Я не знаю, які слова підібрати... Я просто благаю вас: допоможіть! Допоможіть жити моїй сестрі. Подаруйте їй шанс одужати, жити і бачити, як росте її синочок", - звернулася до українців родичка Людмили.

Як повідомляє сайт "20 хвилин", сім'я жінки вже витратила все, що могла зібрати. Родичі не опускають руки і сподіваються на допомогу небайдужих.

Виховує півторарічного сина: молода українка потребує термінової допомоги

Людмила Шляхтюк з сином (фото: te.20minut.ua)

Допомогти Людмилі Шляхтюк можна, переказавши кошти на карту Приватбанку: 4149 4991 1136 9136. Телефон сестри Людмили: 068 13 00 350 (Тетяна Сулима).

Нагадаємо, що відомий український музикант просить допомоги у українців, щоб зібрати необхідну суму для лікування своєї доньки.

Раніше ми писали про те, що MONATIK закликав допомогти маленькому хлопчику.

Відео: РБК-Україна

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