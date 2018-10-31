ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Потрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак крові

STYLERПотрібна допомога    31.10.2018 - 13:56
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Лікарі поставили дитині невтішний діагноз - лімфобластний лейкоз

Георгій Синжеряк виступає у фіналі Чорноморських ігор 2017 (Відео: YouTube / Олександр Синжеряк)

Українців просять допомогти талановитому хлопчику Георгію Синжеряку, якому лікарі поставили невтішний діагноз - лімфобластний лейкоз. Батьки самі не витягнуть це лікування, повідомила президент Благодійного фонду "Фенікс" Ірина Євтушенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хто чув, як співає Гоша, мене зрозуміє, це "Соловейчик України". Давайте допоможемо, хто чим зможе, подолати хворобу", - йдеться у публікації.

Потрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак крові

Георгій Синжеряк (Скрін: facebook.com/phenixirina)

Картка для збору коштів - Приватбанк, номер 5168 7422 0082 1753, Синжеряк Олександр.

Потрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак кровіПотрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак крові

Скрін: facebook.com/phenixirina

У коментарях до повідомлення підписники Євтушенко й просто небайдужі закликають не впадати у відчай та висловлюють упевненість, що спільними зусиллями вдасться зібрати необхідну суму на лікування Георгія:

"Я в шоці!";

"Який жах";

"+ на карту! Давайте допоможемо! Хороші батьки, чудовий хлопчик! Разом впораємося!";

"Обов'язково потрібно допомогти! Сонячний хлопчик";

"Боже, який жах! Головне не впадати у відчай! Надія є завжди! Нас багато, будь ласка, допомагайте Хто чим може! Навіть невеликою сумою.10, 20, 50 гривень для нас мало, а для Гоші багато! Думаю, все буде добре!"...

Потрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак кровіПотрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак крові

Скрін: facebook.com/phenixirina

Нагадаємо, Людмилі Шляхтюк 1987 року народження із села Куражин Тернопільської області, яка сама виховує півторарічного сина, потрібна допомога. У неї діагностували важку хворобу - лімфому Ходжкіна (рак крові).

Як ми писали раніше, в Києві зникла 14-річна дівчинка Вікторія Штапир.

Раніше повідомлялося, що українців просять допомогти ветерану російсько-української війни Сергію Михальчуку зібрати кошти для проведення фінальної операції, на яку необхідно 107 217 гривень.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України детиблаготворительностьболезнь
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся