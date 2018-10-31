Потрібна допомога: у талановитої дитини виявили рак крові

Фото: колаж РБК-Україна

Лікарі поставили дитині невтішний діагноз - лімфобластний лейкоз

Георгій Синжеряк виступає у фіналі Чорноморських ігор 2017 (Відео: YouTube / Олександр Синжеряк)

Українців просять допомогти талановитому хлопчику Георгію Синжеряку, якому лікарі поставили невтішний діагноз - лімфобластний лейкоз. Батьки самі не витягнуть це лікування, повідомила президент Благодійного фонду "Фенікс" Ірина Євтушенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Хто чув, як співає Гоша, мене зрозуміє, це "Соловейчик України". Давайте допоможемо, хто чим зможе, подолати хворобу", - йдеться у публікації.

Георгій Синжеряк (Скрін: facebook.com/phenixirina)

Картка для збору коштів - Приватбанк, номер 5168 7422 0082 1753, Синжеряк Олександр.

Скрін: facebook.com/phenixirina

У коментарях до повідомлення підписники Євтушенко й просто небайдужі закликають не впадати у відчай та висловлюють упевненість, що спільними зусиллями вдасться зібрати необхідну суму на лікування Георгія:

"Я в шоці!";

"Який жах";

"+ на карту! Давайте допоможемо! Хороші батьки, чудовий хлопчик! Разом впораємося!";

"Обов'язково потрібно допомогти! Сонячний хлопчик";

"Боже, який жах! Головне не впадати у відчай! Надія є завжди! Нас багато, будь ласка, допомагайте Хто чим може! Навіть невеликою сумою.10, 20, 50 гривень для нас мало, а для Гоші багато! Думаю, все буде добре!"...

Скрін: facebook.com/phenixirina

Нагадаємо, Людмилі Шляхтюк 1987 року народження із села Куражин Тернопільської області, яка сама виховує півторарічного сина, потрібна допомога. У неї діагностували важку хворобу - лімфому Ходжкіна (рак крові).

Як ми писали раніше, в Києві зникла 14-річна дівчинка Вікторія Штапир.

Раніше повідомлялося, що українців просять допомогти ветерану російсько-української війни Сергію Михальчуку зібрати кошти для проведення фінальної операції, на яку необхідно 107 217 гривень.

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Відео: РБК-Україна