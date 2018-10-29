"Прочитайте историю борьбы Сергея": украинцев просят помочь раненому ветерану АТО

Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время собрано всего 15 тысяч гривен из необходимых 107 217 гривен

Украинцев просят помочь ветерану российско-украинской войны Сергею Михальчуку собрать средства для проведения финальной операции. Как сообщила помощник-консультант народного депутата Украины в Верховной Рады Украины Наталия Попова на своей странице в Facebook, в настоящее время собрано всего 15 тысяч гривен из необходимых 107 217 гривен.

Сергей Михальчук из села Годомичи, Маневицкого района Волынской области, служил на Донбассе в 703-м саперно-инженерном полку, в марте 2015 года біл ранен под Крымским (около блок-поста "Сармат").

"С тех пор он, его жена Оля и сын Илья не сдаются и мечтают о том, чтобы он встал на ноги.... Они борются за ногу папы и мужа уже более 3 лет!", - говорится в сообщении.

Скрин: Facebook-страница Наталии Поповой

Также указывается, что Михальчук в отчаянии - теряется драгоценное время.

"Понимаю... Сегодня всем трудно... Но нельзя себе позволить пройти мимо такой беды - Сергей защищал наше мирное небо... нашу Украину! Нас с вами!

Не оставим его", - призвала Попова.

Для того, чтобы переслать средства на операцию на личный счет Сергея в Центр волонтеров "People's Project", достаточно перейти по ссылке на Facebook. После статей о лечении воина есть зеленое окно "Пожертвовать".

"Пусть каждая копейка, потраченная на Сергея, вернется вам и вашим близким преумноженными", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что известный украинский певец Виктор Павлик обратился к украинцам с просьбой помочь собрать средства на лечение своего младшего сына Павла.

Напомним, в Полтавской области разыскивают 15-летнюю девушку Ковган Алину Андреевну.

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Видео: РБК-Украина