"Прочитайте історію боротьби Сергія": українців просять допомогти пораненому ветерану АТО

Фото: колаж РБК-Україна

В даний час зібрано всього 15 тисяч гривень з необхідних 107 217 гривень

Українців просять допомогти ветерану російсько-української війни Сергію Михальчуку зібрати кошти для проведення фінальної операції. Як повідомила помічник-консультант народного депутата україни у Верховній Раді України Наталія Попова на своїй сторінці в Facebook, в даний час зібрано всього 15 тисяч гривень з необхідних 107 217 гривень.

Сергій Михальчук із села Годомичи, Маневицького району Волинської області, служив на Донбасі у 703-му саперно-інженерному полку, в березні 2015 року був поранений під Кримським (біля блок-посту "Сармат").

"З тих пір він, його дружина Оля і син Ілля не здаються і мріють про те, щоб він встав на ноги.... Вони борються за ногу тата і чоловіка вже більше 3 років!", - йдеться в повідомленні.

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Попової

Також вказується, що Михальчук в розпачі - втрачається дорогоцінний час.

"Розумію... Сьогодні всім важко... Але не можна дозволити собі пройти повз такої біди - Сергій захищав наше мирне небо... нашу Україну! Нас з вами!

Не залишимо його", - закликала Попова.

Для того, щоб переказати кошти на операцію на особистий рахунок Сергія в Центр волонтерів "People's Project", досить перейти за посиланням на Facebook. Після статей про лікування воїна є зелене вікно "Пожертвувати".

"Нехай кожна копійка, витрачена на Сергія, повернеться вам і вашим близьким примноженою", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що відомий український співак Віктор Павлік звернувся до українців з проханням допомогти зібрати кошти на лікування свого молодшого сина Павла.

Нагадаємо, в Полтавській області розшукують 15-річну дівчину Ковган Аліну Андріївну.

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Відео: РБК-Україна