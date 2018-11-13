Нужна помощь: у матери 6-летнего ребенка обнаружили рак мозга

Фото: Коллаж РБК-Украина

Юлии Довганюк поставили диагноз - анапластическая олигоастроцитома

Украинцев просят помочь матери 6-летнего ребенка, Юлии Довганюк, которой врачи поставили неутешительный диагноз - анапластическая олигоастроцитома. Близкие сами не вытянут это лечение, поэтому девушка просит помощи у всех неравнодушных на своей странице в Facebook.

"Меня зовут Юля, мне 31 год, воспитываю дочь 6 лет. У меня случилась беда, в начале октября этого года у меня обнаружили опухоль мозга в левой височной части, врачи сказали что надо ее удалить. С помощью своих близких людей, родственников собрали деньги на проведение операции. Но все оказалось не так просто - после того как пришли анализы гистологии, врачи поставили диагноз - анапластическая олигоастроцитома", - сказано в посте.

Фото: (facebook.com/Юлия Довганюк)

Девушка пишет, что сейчас ей необходимо пройти 30 курсов лучевой терапии, вместе с химиотерапией (42 курса), затем еще 6 полных курсов химии в течение 6-ти месяцев. Также нужен химиопрепарат "Темодал", который очень дорого стоит. Цена всего лечения может обойтись в 30000 $.

Карточка для сбора средств, номер 5168 7573 7589 0524, Довганюк Юлия Павловна. Номер телефона: 0976686227.

Скриншот поста: (facebook.com/Юлия Довганюк)

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