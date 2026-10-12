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Люди 12 октября 2026, 12:59

Блогерша Скальницкая выбрала новую фамилию после развода (видео)

Блоггерша обнародовала свою новую фамилию и больше не хочет возвращаться к истории с бывшим мужем
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Анастасия Скальницкая (фото: Styler)
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Анастасия Скальницкая сообщила об изменении фамилии и начале нового этапа в жизни. По словам блогерши, заявление она подала еще две недели назад, однако в паспорте изменения пока не оформлены.

Какую фамилию выбрала Анастасия и рассказала о своем решении, пишет Styler.

Что Скальницкая сказала о новой фамилии

В своих Instagram-stories она рассказала, что подала документы на смену фамилии, однако в паспорте пока остается Скальницкой. Самая новая фамилия блоггерша отметила в посте, подписавшись "Фрезия Анастасия" и обновила название своего аккаунта.

Скриншот из Instagram freesia.anastasiia

"С сегодняшнего дня у меня новая жизнь. У меня новая фамилия. Да, она еще не в паспорте, но я уже подала на нее две недели назад", - рассказала она.

Анастасия также отреагировала на обсуждение ее личной жизни. По словам блогерши, одни люди поддержали ее и узнали в рассказе собственный опыт, другие не поняли. В то же время подчеркнула, что сознательно решила рассказать о пережитом и понимала, что как публичный человек получит разные комментарии.

"Я закрываю весь свой прошлый опыт, я не хочу больше возвращаться к этой истории. Я поступила так, как чувствовала", - отметила Анастасия.

Чем занимается Анастасия и при чем здесь Freesia

Новая фамилия блогерши созвучна названию ее бизнеса в сфере флористики. На официальном сайте Freesia Academy Анастасия Скальницкая указана как основательница.

Ранее блоггерша объясняла, что это название имеет для нее символическое значение: free с английского означает "свободная", а sia - последние буквы ее имени Anastasia. Так в заглавие она заложила смысл "свободная Анастасия".

Когда Анастасия взяла фамилию Скальницкая

Ранее зрители реалити "Пара на миллион" знали ее как Настю Талпу. Фамилию Скальницкая она взяла после свадьбы с Богданом, которая состоялась 8 сентября 2023 года в Киеве.

В комментарии Новому каналу, опубликованному 12 сентября того же года, блоггерша радовалась переменам.

"Теперь у меня новая фамилия! Я - не Талпа, а Скальницкая. И очень горжусь этим", - говорила тогда Анастасия.

Что предшествовало решению блогерши

О разводе с Богданом Анастасия сообщила в начале сентября 2026 года. Впоследствии она публично обвинила бывшего супруга в изменах и финансовых махинациях.

10 октября этого же года блогерша обнародовала видео , в котором объяснила свою версию событий и показала запись с ответами Богдана. На нем он признал, что использовал ее деньги и обманывал ее, однако отрицал, что его действия были мошенническими схемами.

Свое решение рассказать о конфликте Анастасия объясняла тем, что ее молчание стало восприниматься как подтверждение чужой версии событий. Теперь она заявила, что хочет завершить публичное обсуждение этой истории.

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