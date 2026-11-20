Скрутил алюминиевую сковороду голыми руками

26 июня 2026 года стронгмен из Днепра Дмитрий Грунский установил рекорд Guinness World Records в необычной категории - самое плотное скручивание алюминиевой сковородки мужчиной.

Спортсмену нужно было за 30 секунд голыми руками свернуть стандартную сковороду диаметром 30 сантиметров в максимально компактный рулон. В результате окружность скрученной сковородки составляла всего 16,4 сантиметра.

Такое испытание требует чрезвычайной силы кистей и предплечий.





Поднятие пяти тяжелых бревен за 37 секунд

Украинский стронгмен Павел Кордиак продемонстрировал силу на международном шоу Lo Show Dei Record в Милане. 31 января 2025 года он поднял пять бревен, каждое из которых было тяжелее предыдущего, за 37,68 секунды.

Это испытание требовало не только силы, но и выносливости: спортсмену нужно было последовательно справиться со всеми 5 предметами. Со второй попытки Кордияка завершил задание и установил рекорд Guinness World Records.

Павел Кордияка (скриншот)

Олег Скавыш протянул зубами 614-тонное судно

Львовский силач Олег Скавиш, известный как "Тягнизуб", в октябре 2018 сдвинул с места исследовательское судно "Верещагіно". Он зажал зубами канат и протащил корабль весом 614 тонн на 16 метров.

Испытание прошло у причальной стенки судоремонтного завода в Черноморске. Достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины.

Олег "Тягнизуб" Скавыш (фото: CGTN)

Назар Павлов протянул два карьерных БелАЗа

В июле 2014 года стронгмен Назар Павлов из Прикарпатья установил рекорд Украины, требовавший большой силы и выносливости. Он протянул два сцепленных карьерных самосвала "БелАЗ" общей массой 55 тонн 375 кг.

Зафиксированный результат - 6,37 метра за 45,16 секунды. Испытание прошло в селе Дубовцы Ивано-Франковской области на территории карьера.

Перед этим Павлов отдельно потянул каждый из грузовиков, а затем решил испытать силы с обеими машинами одновременно. Рекорд внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

Восемь стронгменов сдвинули с места самолет "Мрія"

Одно из самых масштабных силовых достижений украинцев связано с крупнейшим в мире транспортным самолетом Ан-225 "Мрія". 26 августа 2021 года восемь стронгменов протащили воздушное судно массой 330 тонн на 4,3 метра.

На это команде понадобилось 1 минута 13 секунд. Среди участников были Сергей Конюшок, Владимир Рекша, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Денис Бережник и Виталий Герасимов.

Достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. Испытание прошло на аэродроме в Гостомеле и было посвящено 30-летию независимости Украины