Звезду "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко задержали в США

За что задержали Владу Роговенко

О задержании украинской блогерши сообщил американский ресурс South Florida Busts , публикующий записи об арестах во Флориде.

В записи о задержании от 12 октября 2026 г. Роговенко фигурирует под именем Vladyslava Kolesnichenko. Отмечено, что она была задержана полицией города Санрайз в штате Флорида.

Основание задержания указано как "Touch or strike/battery/domestic viol". Эта формулировка касается возможного применения физической силы в контексте домашнего насилия.

По информации из обнародованного полицейского рапорта, сам инцидент произошел 11 октября вблизи торгового центра Sawgrass Mills.

Влада Роговенко после задержания (фото: South Florida Busts)

В документе говорится, что блогерша находилась вместе со своим партнером, с которым они периодически расходились и возобновляли отношения. Пара имеет общую дочь, которой на момент происшествия было около месяца.

По версии правоохранителей, во время общения с полицией у Роговенко были признаки сильного алкогольного опьянения. В рапорте утверждается, что она разозлилась и ударила партнера ладонью и кулаком в участок груди и верхней части тела. После этого блогершу задержали и одели на нее наручники.

Интересно, что согласно документу мужчина не хотел привлечения Роговенко к уголовной ответственности. Он даже подписал соответствующее заявление. Несмотря на это, Роговенко доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем - в тюрьму округа Бровард.

Что известно об иммиграционном содержании блогерши

Кроме подозрения в домашнем насилии, в американской записи о задержании Роговенко есть отметка "Imm fed hld".

Она касается федерального иммиграционного содержания. Это отдельная процедура, которая может влиять на возможность освобождения человека из-под стражи. Та самая отметка не означает, что блогерше выдвинули дополнительное уголовное обвинение или уже приняли решение о ее депортации.

Что Роговенко рассказывала о своих отношениях перед задержанием

В своем закрытом Telegram-канале Влада последний раз публиковала что-то новое 12 октября. Тогда блогерша жаловалась на мужчин, которые, по ее словам, не умеют извиняться и поддерживать. Она встретилась с отцом своей новорожденной дочери, чтобы попытаться восстановить с ним отношения. Но примирения не было. По словам Влады, найти общий язык не получилось.

Влада Роговенко с отцом своей дочери (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

"Мне нужно понять, хочу ли я тебя видеть... Я еще и виновата осталась", - сказала она.

Роговенко плакала и жаловалась на то, что сейчас в ее жизне есть только один ближайший человек, "открывающий дверь" к реализации. И это ее мама.

"Но она, когда дает мне эту возможность, тратит свою жизнь. И вы думаете, что я буду как-то плохо относиться к маме? Чтобы она сидела с моими детьми еще больше?!" - говорила блогерша.

Что известно о Владе Роговенко

Влада Роговенко стала известна в 2014 году благодаря участию в первом сезоне шоу "Супермодель по-українськи". В 2020 году она появилась в четвертом сезоне реалити "Від пацанки до панянки", а после приняла участие в проекте "Супермама", где одержала победу.

В октябре 2021 года Влада вышла замуж за моряка и блогера Александра Колесниченко, известного как Александр Космос. На тот момент пара уже воспитывала сына Марка, родившегося в 2020 году. В мае 2024-го у супругов появился второй сын Тим.

Влада Роговенко с бывшим мужем и сыновьями (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

31 августа 2026 года блогерша в третий раз стала мамой. В США она родила дочь от мужчины по имени Алекс, с которым, по ее словам, имела непростые отношения. Таким образом, Роговенко воспитывает двоих сыновей от брака с Александром Колесниченко и маленькую дочь от другого партнера.

В одном из последних постов в Instagram Влада опубликовала фотографии с новорожденной дочерью.

Влада Роговенко с дочерью (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

Роговенко публично не объяснила обстоятельств задержания и не прокомментировала версию событий, изложенную в полицейском рапорте.