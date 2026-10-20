Зірку "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко затримали у США

За що затримали Владу Роговенко

Про затримання української блогерки повідомив американський ресурс South Florida Busts , який публікує записи про арешти у Флориді.

У записі про затримання від 12 жовтня 2026 року Роговенко фігурує під ім'ям Vladyslava Kolesnichenko. Зазначено, що її затримала поліція міста Санрайз у штаті Флорида.

Підставу затримання вказано як "Touch or strike/battery/domestic viol". Це формулювання стосується ймовірного застосування фізичної сили в контексті домашнього насильства.

За інформацією з оприлюдненого поліцейського рапорту, сам інцидент стався 11 жовтня поблизу торгового центру Sawgrass Mills.

Влада Роговенко після затримання (фото: South Florida Busts)

У документі йдеться, що блогерка перебувала разом зі своїм партнером, з яким вони періодично розходилися та відновлювали стосунки. Пара має спільну доньку, якій на момент події був приблизно місяць.

За версією правоохоронців, під час спілкування з поліцією Роговенко мала ознаки сильного алкогольного сп'яніння. У рапорті стверджується, що вона розлютилася та вдарила партнера долонею і кулаком у ділянку грудей та верхньої частини тіла. Після цього блогерку затримали й одягнули на неї наручники.

Цікаво, що, згідно з документом, чоловік не хотів притягнення Роговенко до кримінальної відповідальності. Він нібито навіть підписав відповідну заяву. Попри це, Роговенко доставили до лікарні для медичного огляду, а згодом - до в'язниці округу Бровард.

Що відомо про імміграційне утримання блогерки

Окрім підозри в домашньому насильстві, в американському записі про затримання Роговенко є позначка "Imm fed hld".

Вона стосується федерального імміграційного утримання. Це окрема процедура, яка може впливати на можливість звільнення людини з-під варти. Та сама позначка не означає, що блогерці висунули додаткове кримінальне обвинувачення або вже ухвалили рішення про її депортацію.

Що Роговенко розповідала про свої стосунки перед затриманням

У своєму закритому Telegram-каналі Влада востаннє публікувала щось нове 12 жовтня. Тоді блогерка скаржилася на чоловіків, які, з її слів, не вміють вибачатися та підтримувати. Вона зустрілася з батьком своєї новонародженої доньки, аби спробувати відновити із ним стосунки. Але примирення не було. За словами Влади, знайти спільну мову не вийшло.

Влада Роговенко з батьком своєї доньки (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

"Мені треба зрозуміти, чи хочу я тебе бачити... Я ще й винна залишилась", - сказала вона.

Роговенко плакала й жалілася на те, що нині у її житі є лише одна найближча людина, яка "відкриває двері" до реалізації. І це її мама.

"Але вона, коли дає мені ту можливість, витрачає своє життя. І ви думаєте, що я буду якось погано ставитися до мами? Аби вона сиділа з моїми дітьми ще більше?!" - казала блогерка.

Що відомо про Владу Роговенко

Влада Роговенко стала відомою у 2014 році завдяки участі в першому сезоні шоу "Супермодель по-українськи". У 2020 році вона з'явилася в четвертому сезоні реаліті "Від пацанки до панянки", а згодом взяла участь у проєкті "Супермама", де здобула перемогу.

У жовтні 2021 року блогерка вийшла заміж за моряка та блогера Олександра Колісніченка, відомого як Олександр Космос. На той момент пара вже виховувала сина Марка, який народився у 2020 році. У травні 2024-го в подружжя з'явився другий син Тім.

Влада Роговенко з колишнім чоловіком і синами (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

31 серпня 2026 року блогерка втретє стала мамою. У США вона народила доньку від чоловіка на ім'я Алекс, з яким, за її словами, мала непрості стосунки. Таким чином, Роговенко виховує двох синів від шлюбу з Олександром Колісніченком та маленьку доньку від іншого партнера.

В одному з останніх дописів в Instagram Влада опублікувала фотографії з новонародженою донькою.

Влада Роговенко з донькою (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

Наразі Роговенко публічно не пояснила обставин затримання та не прокоментувала версію подій, викладену в поліцейському рапорті.