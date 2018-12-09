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Було всього 27 років: помер відомий український актор

STYLERПерсона    09.12.2018 - 12:27
Було всього 27 років: помер відомий український актор
Фото: (facebook.com/taras.melnuchyk)

Повідомляється, що актор боровся з раком крові

У боротьбі з важким захворюванням помер актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук. Акторові було всього 27 років. Мельничук помер у суботу, 8 грудня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України у Facebook.

Повідомляється, що впродовж тривалого часу актор боровся зі страшним діагнозом — гострим мієлоїдним лейкозом (рак крові).

"Міністерство культури України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким, друзям і шанувальникам з непоправною втратою — смертю талановитого українського актора Тараса Мельничука. Світла йому пам'ять ... .", — пишуть в прес-службі.

Було всього 27 років: помер відомий український актор

Скріншот поста облікового запису facebook.com/mincultUA

Було всього 27 років: помер відомий український актор

Фото: (facebook.com/mincultUA)

Народився Тарас Мельничук 13 жовтня 1991 року. Ще з ранніх років хлопець робив все для того, щоб з'єднати своє життя з мистецтвом кінематографу. У 2011-му він закінчив школу акторської майстерності "Film.ua".

Після завершення навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, Тарас Мельничук активно почав працювати в театрі і на телебаченні.

У 2013 році він став актором Київського академічного театру юного глядача на Липках. Серед кращих його робіт, зокрема, такі вистави як "Снігова королева", "Ревізор", "Ромео і Джульєтта", "Сон" та інші.

Нагадаємо, що помер відомий український письменник.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український мультиплікатор.

 

 

 Відео: (video.rbc.ua)

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