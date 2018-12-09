Было всего 27 лет: скончался известный украинский актер

Фото: (facebook.com/taras.melnuchyk)

Сообщается, что актер боролся с раком крови

В борьбе с тяжелым заболеванием скончался актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук. Актеру было всего 27 лет. Мельничук скончался в субботу, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины в Facebook.

Сообщается, что на протяжении длительного времени актер боролся со страшным диагнозом — острым миелоидним лейкозом (раком крови).

"Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой — смертью талантливого украинского актера Тараса Мельничука. Светлая ему память ...", — пишут в пресс-службе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/mincultUA

Фото: (facebook.com/mincultUA)

Родился Тарас Мельничук 13 октября 1991 года. Еще с ранних лет парень делал все для того, чтобы соединить свою жизнь с искусством кинематографа. В 2011-м он окончил школу актерского мастерства "Film.ua".

После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, Тарас Мельничук активно начал работать в театре и на телевидении.

В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие представления как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.

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Видео: (video.rbc.ua)