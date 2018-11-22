49-річна Евеліна Бледанс зізналася, що втратила дитину

Евеліна Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Російська актриса записала звернення до шанувальників

Екс-зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс після спроб втретє стати мамою повідомила, що втратила дитину.

Про це 49-річна російська актриса вперше розповіла в своєму Instagram, записавши відеозвернення.

У короткому ролику Бледанс сказала:

"Мої хороші, будь ласка, не задавайте мені питань про вагітність. У мене не вийшло мати дівчаток, але у мене є два сина. Це моє щастя, моя любов. Я буду танцювати, я буду співати, бо життя моє триває".

"Все правильно, настрій бойовий", "Молюся за ваше благополуччя", "Щастя вам, зате у вас будуть онуки", - підтримали Евеліну фоловерів.

Зазначимо, що у Бледанс є два сина. Старший син – Микола, йому 24 роки, і він уже більше п'яти років живе в Ізраїлі. Молодший син - 6-річний Семен, страждає синдромом Дауна.

Раніше повідомлялося, що Евеліна Бледанс в черговий раз відвідала окупований Крим - під час відпустки в Ялті вона відпочивала на яхті з новим бойфрендом.

Також ми писали про те, що Бледанс розповіла, що коли була юною дівчиною, "разводила" хлопців на вечері в ресторанах Ялти, а потім раптово зникала.

Нагадаємо, в 2015 році колишня зірка одеського "Маски-шоу" Евеліна Бледанс потрапила в список персон, яким забороняється в'їзд на територію нашої держави.

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Відео: РБК-Україна