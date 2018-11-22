49-летняя Эвелина Бледанс призналась, что потеряла ребенка

Российская актриса записала обращение к поклонникам
Экс-звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс после попыток в третий раз стать мамой сообщила, что потеряла ребенка.
Об этом 49-летняя российская актриса впервые расскзала в своем Instagram, записав видеообращение.
В коротком ролике Бледанс сказала:
"Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочек, но у меня есть два сына. Это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, я буду петь, потому что жизнь моя продолжается".
"Все правильно, настрой боевой", "Молюсь за ваше благополучие", "Счастья вам, зато у вас будут внучки", - поддержали Эвелину фолловеры.
Отметим, что у Бледанс есть два сына. Старший сын – Николай, ему 24 года, и он уже более пяти лет живет в Израиле. Младший сын - 6-летний Семен, страдает синдромом Дауна.
Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс в очередной раз посетила оккупированный Крым - во время отпуска в Ялте она отдыхала на яхте с новым бойфрендом.
Также мы писали о том, что Бледанс рассказала, что когда была юной девушкой, то "разводила" парней на ужины в ресторанах Ялты, а потом внезапно исчезала.
Напомним, в 2015 году бывшая звезда одесского "Маски-шоу" Эвелина Бледанс попала в список персон, которым запрещается въезд на территорию нашего государства.
Видео: РБК-Украина