49-летняя Эвелина Бледанс призналась, что потеряла ребенка

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса записала обращение к поклонникам

Экс-звезда "Маски-шоу" Эвелина Бледанс после попыток в третий раз стать мамой сообщила, что потеряла ребенка.

Об этом 49-летняя российская актриса впервые расскзала в своем Instagram, записав видеообращение.

В коротком ролике Бледанс сказала:

"Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочек, но у меня есть два сына. Это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, я буду петь, потому что жизнь моя продолжается".

"Все правильно, настрой боевой", "Молюсь за ваше благополучие", "Счастья вам, зато у вас будут внучки", - поддержали Эвелину фолловеры.

Отметим, что у Бледанс есть два сына. Старший сын – Николай, ему 24 года, и он уже более пяти лет живет в Израиле. Младший сын - 6-летний Семен, страдает синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс в очередной раз посетила оккупированный Крым - во время отпуска в Ялте она отдыхала на яхте с новым бойфрендом.

Также мы писали о том, что Бледанс рассказала, что когда была юной девушкой, то "разводила" парней на ужины в ресторанах Ялты, а потом внезапно исчезала.

Напомним, в 2015 году бывшая звезда одесского "Маски-шоу" Эвелина Бледанс попала в список персон, которым запрещается въезд на территорию нашего государства.

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Видео: РБК-Украина