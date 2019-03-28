Актор з "Сватів" планує гастролі в окупованому Криму

Федір Добронравов (Колаж РБК-Україна)

Акторові 27 березня скасували заборону на в'їзд в Україну

Російський актор Федір Добронравов, якому суд скасував заборону на в'їзд в Україну, збирається гастролювати в окупованому Криму. Про це повідомляється на сайті Будинку Культури в Керчі.

У середу, 27 березня, Окружний адміністративний суд Києва визнав неправомірним заборону серіалу "Свати" в Україні, а також внесення актора Добронравова в так званий "чорний список" Мінкульту. Відповідно, була знята заборона на відвідування України акторові з цього серіалу – Федору Добронравову.

Однак з'ясувалося, що у Добронравова заплановані гастролі в Криму. Зокрема, на сайті керченського ДК "Корабел" з'явилася інформація про те, що 8 квітня відбудеться вистава "Пастка для чоловіка", де Добронравов грає головну роль. Крім нього у виставі беруть участь також російські артистки Тетяна Васильєва та Олена Сафонова.

Кадр із серіалу "Свати"

Також стало відомо, що Федір Добронравов відреагував на рішення Окружного адміністративного суду і зазначив, що сподівається на те, що гастролі допоможуть налагодити стосунки між двома країнами.

"Федір Вікторович радий. І якщо дане рішення, продовження зйомок серіалу "Свати" і гастролі допоможуть налагодити стосунки між двома країнами, він не проти здійснювати свою творчу діяльність у будь-якій країні світу", - повідомила представник актора Ірина Сойкіна.

Український МЗС оприлюднив раніше звернення, в якому застеріг іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в аннексований Крим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адміністративний суд скасував заборону на серіал "Свати" в Україні.

А також розповідали про те, що всіх акторів серіалу "Свати" внесли в список сайту "Миротворець".