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Актер из "Сватов" планирует гастроли в оккупированном Крыму

STYLERПерсоны    28.03.2019 - 13:44
Актер из "Сватов" планирует гастроли в оккупированном Крыму
Федор Добронравов (Коллаж РБК-Украина)

Актеру 27 марта отменили запрет на въезд в Украину

Российский актер Федор Добронравов, которому суд отменил запрет на въезд в Украину, собирается гастролировать в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте Дома Культуры в Керчи.

В среду, 27 марта, Окружной административный суд Киева признал неправомерным запрет сериала "Сваты" в Украине, а также внесение актера Добронравова в так называемый "черный список" Минкульта.  Соответственно, был снят запрет на посещение Украины актеру из этого сериала – Федору Добронравову.

Однако выяснилось, что у Добронравова запланированы гастроли в Крыму. В частности, на сайте керченского ДК "Корабел" появилась информация о том, что 8 апреля состоится спектакль "Ловушка для мужа", где Добронравов играет главную роль. Кроме него в спектакле участвуют также российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.

Актер из &quot;Сватов&quot; планирует гастроли в оккупированном Крыму

Кадр из сериала "Сваты"

Также стало известно, что Федор Добронравов отреагировал на решение Окружного административного суда и отметил, что надеется на то, что гастроли помогут наладить отношения между двумя странами.

"Федор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съемок сериала "Сваты" и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира", - сообщила представитель актера Ирина Сойкина.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

Напомним, ранее мы писали о том, что административный суд отменил запрет на сериал "Сваты" в Украине.

А также рассказывали о том, что всех актеров сериала "Сваты" внесли в список сайта "Миротворец".

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