Алек Болдуін прокоментував свій арешт за жорстоке побиття людини

Фото: Алек Болдуін заарештований (people.com)

Актор посеред дня побив людину, з яким конфліктував на парковці

У суботу, 4 листопада поліція затримала голлівудського актора, 59-річного Алека Болдуіна. Повідомляється, що артист був узятий під варту через звинувачення в побитті людини. За словами артиста, звинувачення на його адресу є помилковими. Про це він написав у Twitter фонду Хіларі і Алека Болдуіна.

Як повідомляє поліція, передбачувана сварка сталася в районі Бродвею, в обідній час. Зараз Болдуін знаходиться у відділку. Повідомляється, що потерпілий був доставлений в лікарню Lenox Hill зі скаргами на біль після бійки.

Американський актор Алек Болдуін заперечує свою причетність до бійки з чоловіком, яка, як припускають співробітники правоохоронних органів, сталася через паркувальне місце.

"Звичайно, я б не став би навіть коментувати настільки грубе спотворення реальності, як сьогоднішня історія. Однак твердження, що я вдарив когось через паркувальне місце, невірно. Я хотів би офіційно заявити про це", - написав Болдуін.

Скріншот поста twitter.com/ABFalecbaldwin

Нагадаємо, що на Джонні деппа подали в суд.

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Відео: (video.rbc.ua)