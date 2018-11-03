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Алек Болдуин прокомментировал свой арест за жестокое избиение человека

STYLERПерсона    03.11.2018 - 20:58
Фото: Алек Болдуин арестован (people.com)
Фото: Алек Болдуин арестован (people.com)

Актер посреди дня избил человека, с которым конфликтовал на парковке

В субботу, 4 ноября полиция задержала голливудского актера, 59-летнего Алека Болдуина. Сообщается, что артист был взят под стражу из-за обвинений в избиение человека. По словам артиста, обвинения в его адрес являются ложными. Об этом он написал в Twitter фонда Хиларии и Алека Болдуина.

Как сообщает полиция, предполагаемая ссора произошла в районе Бродвея, в обеденное время. Сейчас Болдуин находится в участке. Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу Lenox Hill с жалобами на боль после драки.

Американский актер Алек Болдуин отрицает свою причастность к драке с мужчиной, которая, как предполагают сотрудники правоохранительных органов, произошла из-за парковочного места. 

"Обычно, я бы не стал бы даже комментировать столь грубое искажение реальности, как сегодняшняя история. Однако утверждение, что я ударил кого-то из-за парковочного места, неверно. Я хотел бы официально заявить об этом", - написал Болдуин.

Алек Болдуин прокомментировал свой арест за жестокое избиение человека

Скриншот поста twitter.com/ABFalecbaldwin

Напомним, что на Джонни деппа подали в суд.

По теме: "Молитесь за Алека Болдуина": голливудский профессор киевского вуза разоткровенничался о своей семье.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины избиениеГолливудактерпарковкаАлек Болдуин
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