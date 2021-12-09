Так, зазначається, що однією із найепатажніших у цей вечір стало вбрання співачки Анни Трінчер. Зірка отримала нагороду за свій хіт "По губах".

Зокрема, артистка з'явилася у напівпрозорому комбінезоні, який повторював вигини її фігури та прикривав лише деякі частини тіла, а доповнила оригінальний образ лакованими туфлями на підборах.

Анна Трінчер шокувала відвертим вбранням на сцені (Фото: прес-служба телеканалу "Україна")

За словами співачки, наречений не проти таких відвертих образів, у яких вона з'являється на виступах.

"Це дизайнерський костюм, який зробили буквально за день, тому що попередній, який я планувала для цього виступу, провалився з тріском. Так буває в артистів – у нас дуже важка доля: у момент, коли треба все й зараз, усі чомусь кудись зникають. Той костюм мені просто не сподобався. Я не почувалася в ньому, розуміла, що це не я, і це буде для мене несправжній виступ", - розповіла Анна.