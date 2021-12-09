Так, отмечается, что одной из самых эпатажных в этот вечер стал наряд певицы Анны Тринчер. Звезда получила награду за свой хит "По губам".

В частности, артистка появилась в полупрозрачном комбинезоне, который повторял изгибы ее фигуры и прикрывал лишь некоторые части тела, а дополнила оригинальный образ лакированными туфлями на каблуке.

Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (Фото: пресс-служба телеканала "Украина")

По словам певицы, жених не против таких откровенных образов, в которых она появляется на выступлениях.

"Это дизайнерский костюм, который сделали буквально за день, потому что предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился с треском. Так бывает у артистов - у нас очень тяжелая судьба: в момент, когда надо все и сейчас, все почему-то куда-то исчезают. Тот костюм мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я, и это будет для меня ненастоящее выступление", - рассказала Анна.