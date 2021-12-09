Популярная певица и блогер Анна Тринчер, которая собралась замуж за скандального Александра Волошина шокировала откровенным нарядом на красной дороже премии "Музыкальная платформа".
Так, телеканал "Украина" и "Музыкальная платформа" раздали награды за лучшие песни года.
Так, отмечается, что одной из самых эпатажных в этот вечер стал наряд певицы Анны Тринчер. Звезда получила награду за свой хит "По губам".
В частности, артистка появилась в полупрозрачном комбинезоне, который повторял изгибы ее фигуры и прикрывал лишь некоторые части тела, а дополнила оригинальный образ лакированными туфлями на каблуке.
Анна Тринчер шокировала откровенным нарядом на сцене (Фото: пресс-служба телеканала "Украина")
По словам певицы, жених не против таких откровенных образов, в которых она появляется на выступлениях.
"Это дизайнерский костюм, который сделали буквально за день, потому что предыдущий, который я планировала для этого выступления, провалился с треском. Так бывает у артистов - у нас очень тяжелая судьба: в момент, когда надо все и сейчас, все почему-то куда-то исчезают. Тот костюм мне просто не понравился. Я не чувствовала себя в нем, понимала, что это не я, и это будет для меня ненастоящее выступление", - рассказала Анна.
Ранее мы сообщали, что жених Анны Тринчер рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для певицы.
Также мы писали, что Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции.