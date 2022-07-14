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Анна Трінчер з нареченим отруїлися в ресторані Києва: зірку врятувала мама

Фото: Анна Трінчер отруїлася в київському ресторані (instagram.annatrincher)
Автор: Володимир Костирін

Анна Трінчер, відома блогерка і співачка, отруїлася в одному з ресторанів Києва морепродуктами. Разом з виконавицею трапезу в закладі розділив і її наречений, скандально відомий блогер Олександр Волошин, і наслідки романтичної вечері для пари виявилися досить неприємними.

Про це 14 липня розповіла Трінчер у своєму Instagram в stories.

Також артистка зізналася, що в дитинстві у неї часто виникали проблеми з підшлунковою. Зараз, як і раніше в таких ситуаціях, на допомогу Анні прийшла мама.

Так, жінка в четвер вранці прийшла до дочки з бойфрендом, і зробила блогерці уколи, а також приготувала бульйон.

Анна Трінчер розповіла, як мама врятувала її від отруєння (фото: скрін instagram.com/stories/annatrincher_official)

За словами Трінчер, їм з Волошиним всю ніч було зле після отруєння.

Що стосується страви в столичному ресторані, через яку пара зазнала таких проблем, то це були мідії.

Зірка вже звернулася до адміністрації закладу зі скаргою на неякісні морепродукти, якими годують відвідувачів, і ті запевнили, що проведуть перевірку якість продуктів, а також пообіцяли повернути гроші за замовлення.

"Як можна труїти своїх клієнтів? Ви взагалі розумієте зону відповідальності своєї роботи? У вас морепродукти! Отруїтися морепродуктами, найжахливішого я просто не знаю, що може бути! Чесно кажучи, 600 грн, які ми заплатили за вечерю, не компенсую мені той жах, який я пережила сьогодні вночі", - обурюється Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин отруїлися морепродуктами в ресторані (фото: скрін instagram.com/stories/annatrincher_official)

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер показала, як виглядала після операції по збільшенню грудей.

Нагадаємо, минулого літа "жертвою" ресторанної кухні ставав і Влад Яма, який після вечері у столичному закладі потрапив під крапельницю.

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Анна Тринчерблогерка