Анна Тринчер с женихом отравились в ресторане Киева: звезду спасла мама

Также артистка призналась, что в детстве у нее часто возникали проблемы с поджелудочной. Сейчас, как и раньше в таких ситуациях, на помощь Анне пришла мама.

Так, женщина в четверг утром пришла к дочери с бойфрендом, и сделала блогерше уколы, а также приготовила бульон.

Анна Тринчер рассказала, как мама спасла ее от отравления (фото: скрин instagram.com/stories/annatrincher_official)

По словам Тринчер, им с Волошиным всю ночь было плохо после отравления.

Что касается блюда в столичном ресторане, из-за которого пара испытала такие проблемы, то это были мидии.

Звезда уже обратилась к администрации заведения с жалобой на некачественные морепродукты, которыми кормят посетителей, и те заверили, что проведут проверку качество продуктов, а также пообещали вернуть деньги за заказ.

"Как можно травить своих клиентов? Вы вообще понимаете зону ответственности своей работы? У вас морепродукты! Отравиться морепродуктами, ужаснее этого я просто не знаю, что может быть! Честно говоря, 600 грн, которые мы заплатили за ужин, не компенсирую мне тот ужас, который я пережила сегодня ночью", - возмущается Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин отравились морепродуктами в ресторане (фото: скрин instagram.com/stories/annatrincher_official)