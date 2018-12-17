Аварія з участю нардепа від "Самопоміч": з'явилися подробиці

Фото: колаж РБК-Україна

Поліцейські задокументували перевищення кількості алкоголю в крові у водія, який виїхав на зустрічну смугу

Народний депутат від партії "Самопоміч" та громадський діяч Ірина Сисоєнко, яка увечері 16 грудня потрапила у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), отримала струс мозку і забої різних частин тіла. Про це в понеділок, 17 грудня, повідомляє УНН.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров'я розповіла, що вранці була у лікарні, де їй зробили знімки головного мозку. В даний час вона перебуває вдома.

"Мені зараз мають ставити діагноз, яка там ступінь струсу і також у мене багато ударів і на обличчі, і на ногах", - каже нардеп.

Також Сисоєнко зазначила, що з її сином (вони разом їхали у Київ після похорону бабусі в Миколаєві) та водієм все добре.

Депутат розповіла, що поліцейські задокументували перевищення кількості алкоголю в крові у водія (у 8 разів вище допустимої норми), який виїхав на зустрічну смугу. Також правоохоронці підтвердили його провину в аварії.

Сисоєнко уточнила, що була на задньому сидінні в машині та на їх смугу із зустрічною дуже різко виїхав автомобіль Skoda на великій швидкості. Транспорт зіткнувся лоб у лоб.

"Як тільки спрацювали всі подушки безпеки в моєму автомобілі, передня частина машини повністю зруйнована, ми змогли вибратися з машини. Водій, який в'їхав у нас, був дуже п'яний", - розповіла вона.

Нагадаємо, нещодавно скандальний народний депутат Володимир Парасюк, який потрапив у ДТП на вулиці Чорновола у Львові, розповів подробиці інциденту.

Також ми повідомляли, що в листопаді народний депутат (БПП) Сергій Лещенко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві на великій кільцевій дорозі.

Раніше ми писали про те, що в Христинівському районі Черкаської області сталося масшабное ДТП, в результаті якого загинули чотири людини.

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Відео: РБК-Україна