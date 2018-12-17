Авария с участием нардепа от "Самопомочи": появились подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Полицейские задокументировали превышение количества алкоголя в крови у водителя, который выехал на встречную полосу

Народный депутат от партии "Самопомич" и общественный деятель Ирина Сысоенко, которая вечером 16 декабря попала в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает УНН.

Замглавы Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения рассказала, что утром была в больнице, где ей сделали снимки головного мозга. В настоящее время она находится дома.

"Мне сейчас должны ставить диагноз, какая там степень сотрясения и также у меня много ушибов и на лице, и на ногах", - говорит нардеп.

Также Сысоенко отметила, что с ее сыном (они вместе ехали в Киев после похорон бабушки в Николаеве) и водителем все хорошо.

Депутат рассказала, что полицейские задокументировали превышение количества алкоголя в крови у водителя (в 8 раз выше допустимой нормы), который выехал на встречную полосу. Также правоохранители подтвердили его вину в аварии.

Сысоенко уточнила, что была на заднем сиденье в машине и на их полосу со встречной очень резко выехал автомобиль Skoda на большой скорости. Транспорт столкнулся лоб в лоб.

"Как только сработали все подушки безопасности в моем автомобиле, передняя часть машины полностью разрушена, мы смогли выбраться из машины. Водитель, въехавший в нас, был очень пьян", - рассказала она.

Напомним, недавно скандальный народный депутат Владимир Парасюк, который попал в ДТП на улице Черновола во Львове, рассказал подробности инцидента.

Также мы сообщали, что в ноябре народный депутат (БПП) Сергей Лещенко попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве на большой окружной дороге.

Ранее мы писали о том, что в Христиновском районе Черкасской области произошло масшабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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Видео: РБК-Украина