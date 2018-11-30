"Без лінії фронту": Кокотюха написав роман-приквел про Червоного

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"Книга покаже те, про що немає ані в попередньому фільмі "Червоний", ані в попередньому романі "Червоний", - зазначив письменник

Відомий український письменник Андрій Кокотюха написав продовження своєї популярної книги про воїна УПА Данила Червоного і презентував читачам кінороман "Червоний. Без лінії фронту". За словами автора, твір став приквелом історії, передає "Укрінформ".

"Ми переносимо події на 10 років від того часу, який показаний у фільмі “Червоний”, і показуємо міжвоєнний період, останні умовно мирні 38-39 роки, коли, як говорили, був подих великої війни", - розповів він.

Кокотюха зазначив, що книга все одно оповідає більше, виводить за рамки цієї історії і дає заділ на перспективу і на можливе створення такого фільму.

"Книга покаже те, про що немає ані у попередньому фільмі "Червоний", ані у попередньому романі "Червоний". В останньому розділі книги - про те, як мій герой Данило Червоний втік з концтабору. Події відбуваються на наступний день після цього", - сказав письменник.

Андрій Кокотюха

Так, в Україні зараз проходять зйомки картини "Червоний. Без лінії фронту".

Як наголосив Кокотюха, вперше створений на основі готового сценарію серіал виходить в пресі раніше однойменного фільму. До речі, фільм "Червоний" став переможцем Десятого конкурсного відбору кінопроектів Державного агентства України з питань кіно.

Письменник не сумнівається, що художній твір відрізнятиметься від екранізації.

"Будь-яке художнє кіно живе за своїми законами, а книга живе за своїми. Навіть при тому, що книга створена на основі сценарію, все одно зйомки відбуваються не так, як написав автор у художньому творі", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, письменник Андрій Кокотюха рассказал, в якому стані зараз перебуває український книжковий ринок.

Також ми писали про те, що Кокотюха у коментарі для Styler висловив свою думку про вступ до лав бойовиків "ДНР" Захара Прілепіна.

Нагадаємо, Андрій Кокотюха раніше розкритикував роботу Верховної Ради.

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Відео: РБК-Україна